اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 13 يوليه 2021 04:18 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

أقوى مراجعات ليلة الامتحان للثانوية العامة فى الجبر والهندسة الفراغية.. فيديو

الثلاثاء، 13 يوليه 2021 03:00 م
أقوى مراجعات ليلة الامتحان للثانوية العامة فى الجبر والهندسة الفراغية.. فيديو
إشراف: شيماء سمير – تقديم: أ- هيثم عوف أستاذ الرياضيات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انتهى طلاب المرحلتين العلمية والأدبية من أداء امتحانى اللغة العربية واللغة الأجنبية الثانية اليوم، ليبدأ كل منهم فى الاستعداد لامتحانات بعض المواد المتخصصة، ويستعد طلاب الشعبة العلمية لامتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية غدًا الأربعاء الموافق 14 من شهر يوليو، وحرصًا على الدور الاجتماعى الذى نلتزم به تجاه الطلاب كل عام، ويقدم موقع "اليوم السابع" أقوى المراجعات لكل طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمى والأدبى، باللغة الإنجليزية والعربية، وإليكم مراجعات بالفيديو لكل مواد الثانوية العامة، بالتعاون من نخبة من أفضل الأساتذة فى كل المواد الدراسية باللغة العربية والإنجليزية، واليوم نقدم مراجعة ليلة الامتحان فى مادة الجبر والهندسة الفراغية.

 


امتحانات الثانوية العامة 2021

أخبار امتحانات الثانويه العامه

امتحان اللغة الأجنبية الثانية

امتحان الفرنساوى

تسريب أسئلة امتحان الفرنساوى

امتحان اللغة الفرنسية

امتحان اللغة الألمانية

امتحان اللغة الإيطالية

نموذج إجابة امتحان اللغة الأجنبية الثانية 2021

جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2021

جدول امتحانات الثانوية العامة 2021

جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 التجريبي

تنسيق الثانوية العامة

تنسيق الثانوية العامة 2021

بوابة الثانوية العامة

التربية والتعليم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أقوى المراجعات النهائية للثانوية العامة فى مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية "فيديو"

الإثنين، 05 يوليه 2021 03:37 م

أقوى المراجعات النهائية للثانوية العامة فى مادة الرياضة لغات "فيديو"

الإثنين، 05 يوليه 2021 12:20 م

ذاكر أونلاين.. "اليوم السابع" يقدم أقوى مراجعات الثانوية العامة 2021 في مادة الكيمياء.. شرح واف لأجزاء المقرر.. وأهم الأسئلة المتوقعة في امتحان نهاية العام.. ونماذج إجابات مبسطة لأفضل الأساتذة

الإثنين، 05 يوليه 2021 12:05 م

أقوى مراجعات الثانوية العامة فى مادة اللغة الإنجليزية.. فيديو

الأحد، 04 يوليه 2021 06:16 م

ذاكر أونلاين.. "اليوم السابع" يقدم أقوى مراجعات الثانوية العامة 2021 فى مادة الكيمياء لغات.. شرح واف لأجزاء المقرر.. وأهم الأسئلة المتوقعة فى امتحان نهاية العام.. ونماذج إجابات مبسطة لأفضل الأساتذة

الأحد، 04 يوليه 2021 03:00 م

أقوى المراجعات النهائية للثانوية العامة فى مادة الفيزياء لغات "فيديو"

السبت، 03 يوليه 2021 06:14 م

أقوى المراجعات النهائية للثانوية العامة في مادة الأحياء "فيديو"

الثلاثاء، 29 يونيو 2021 08:05 م

ذاكر أونلاين.. "اليوم السابع" يقدم أقوى مراجعات الثانوية العامة 2021 فى مادة الفيزياء لغات.. شرح وافٍ لأجزاء المقرر.. وأهم الأسئلة المتوقعة فى امتحان نهاية العام.. ونماذج إجابات مبسطة لأفضل الأساتذة

الثلاثاء، 29 يونيو 2021 12:00 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة