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أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 13-7-2021

الثلاثاء، 13 يوليه 2021 01:39 م
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 13-7-2021 مشغولات ذهبية - ارشيفية
كتب: إسلام سعيد

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شهدت أسعار الذهب في تعاملات اليوم الثلاثاء ارتفاعا بقيمة جنيهين فقط في مصر، وذلك مع تحرك ملحوظ للسعر العالمي لأونصة الذهب لتسجل 1810 دولارات وقت صياغة هذه السطور، ومع توقعات بمزيد من التغير في سعر المعدن النفيس.

 

أسعار الذهب اليوم فى مصر:

عيار 18 سجل 675 جنيها.

عيار 21 سجل 788 جنيها.

عيار 24 سجل 900.75 جنيه.

الجنيه الذهب 6304 جنيهات.

اونصة الذهب 1810 دولار.

 

ويترقب سوق المعادن الثمينة اليوم الثلاثاء 13 يوليو 2021 إعلان مؤشر أسعار المستهلكين الألماني (شهري) عن (يونيو) وتقرير الاستقرار المالى للبنك انجلترا ومؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي ومزاد السندات الأمريكية استحقاق 30 سنة.

هذه الأحداث والبيانات الاقتصادية المرتقبة ستؤدي إلى تغير أسعار الذهب على مدار اليوم فى أكثر من جلسة، وهو ما يعني تغيرات في أسعار الذهب اليوم بمصر طوال تداولات الثلاثاء.


اسعار الذهب

عيار 21

اخبار الاقتصاد

الذهب فى مصر

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