اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 13 يوليه 2021 06:37 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار الأسماك بسوق العبور للجملة اليوم.. البلطي الأسواني يتراوح بين 17-37 جنيها

الثلاثاء، 13 يوليه 2021 05:00 ص
أسعار الأسماك بسوق العبور للجملة اليوم.. البلطي الأسواني يتراوح بين 17-37 جنيها سوق السمك - ارشيفية
كتب أحمد حمادة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يرصد اليوم السابع أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 13-7-2021  داخل سوق العبور للجملة حيث سجل البوري "1" 55-65 جنيها للكيلو، و البورى 2 يتراوح الكيلو بين 47-53 جنيها، أسعار البلطي مزارع 1  سجلت الكيلو 20 - 24جنيها ، البلطي المزارع 2 ليسجل 17-19، بينما تتراوح أسعار البلطي الأسواني بين 17-37 جنيها للكيلو، والفيليه البلطي 30 - 110 جنيها للكيلو. 
 
 
وسجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو ،أسعار القشر بياض بين 70-100جنيها للكيلو ، والبربون بين " 1 " لـ34-40 جنيها للكيلو ، والبربون " 2 " 25-35 جنيها للكيلو ، واستقر مرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو. 
 
 
وسجل سعر المرجان " 1 " يتراوح بين 28-32 جنيها للكيلو ، وسجلت أسعار المكرونة السويسي 70-80 جنيها للكيلو، والجمبرى "2 " مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى " 3 " 90 – 150 جنيها للكيلو . 

أسعار السمك

سعر السمك اليوم

أسعار الأسماك

سوق العبور

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة