أخبار 24 ساعة.. اعتماد 8,1 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات استثمارية بالصعيد

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أخبار 24 ساعة.. اعتماد 8,1 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات استثمارية بالصعيدالثلاثاء، 13 يوليه 2021 12:00 ص
وزير التنمية المحلية
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