اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 13 يوليه 2021 12:43 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

أخبار 24 ساعة.. اعتماد 8,1 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات استثمارية بالصعيد

الثلاثاء، 13 يوليه 2021 12:00 ص
أخبار 24 ساعة.. اعتماد 8,1 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات استثمارية بالصعيد وزير التنمية المحلية
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حصاد 24

وزيرة الصحة

ضمور العضلات

وزارة الرزاعة

الاستثمارات

المشروعات

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزيرة الصحة: علاج الضمور العضلى يتراوح من 2,5 لـ3 ملايين دولار

الإثنين، 12 يوليه 2021 11:15 م

التأمين الصحى الشامل: 98 % من المواطنين راضون عن خدمات المنظومة

الإثنين، 12 يوليه 2021 10:53 م

التنمية المحلية: اعتماد 8,1 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات استثمارية بالصعيد

الإثنين، 12 يوليه 2021 10:49 م

ارتفاع عدد ضحايا حريق مستشفى كورونا بالعراق لـ36 قتيلا والصحة تعلن الطوارئ

الإثنين، 12 يوليه 2021 10:38 م

وزير الطيران: تذكرة شرم والغردقة 2150 جنيها فقط لتشجيع السياحة الداخلية

الإثنين، 12 يوليه 2021 10:29 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة