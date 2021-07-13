أحدث تفاصيل تخريد الميكروباص وآخر المعلومات عن مبادرة إحلال السيارات.. فيديو

كتب: إسلام سعيد

بدأت الحكومة، تطبيق مبادرة إحلال و تخريد السيارات الميكروباص هذا الأسبوع، وذلك بدعم يصل إلى 65 ألف جنيه للميكروباص، كحافز من الدولة لتعميم هذه المبادرة.

وقدم برنامج "أسواق"، الذى يقدمه الزميل إسلام سعيد في حلقة جديدة، تفاصيل إحلال وتخريد السيارات الميكروباص ضمن مبادرة إحلال السيارات القديمة التي مر على تاريخ تصنيعها 20 سنة.

وبلغ عدد الطلبات الصحيحة المقدمة للإحلال والتخريد 44 ألف طلب حتى الآن، وقدمت الحكومة دعما واضحا من خلال تبسيط وتسهيل إجراءات الاستعلام عن المتقدمين.