اليوم السابع
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الثلاثاء، 13 يوليه 2021 08:15 م
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أحدث تفاصيل تخريد الميكروباص وآخر المعلومات عن مبادرة إحلال السيارات.. فيديو

الثلاثاء، 13 يوليه 2021 08:00 م
أحدث تفاصيل تخريد الميكروباص وآخر المعلومات عن مبادرة إحلال السيارات.. فيديو ميكروباصات- أرشيفية
كتب: إسلام سعيد

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بدأت الحكومة، تطبيق مبادرة إحلال وتخريد السيارات الميكروباص هذا الأسبوع، وذلك بدعم يصل إلى 65 ألف جنيه للميكروباص، كحافز من الدولة لتعميم هذه المبادرة.
 
وقدم برنامج "أسواق"، الذى يقدمه الزميل إسلام سعيد في حلقة جديدة، تفاصيل إحلال وتخريد السيارات الميكروباص ضمن مبادرة إحلال السيارات القديمة التي مر على تاريخ تصنيعها 20 سنة.
 
وبلغ عدد الطلبات الصحيحة المقدمة للإحلال والتخريد 44 ألف طلب حتى الآن، وقدمت الحكومة دعما واضحا من خلال تبسيط وتسهيل إجراءات الاستعلام عن المتقدمين.
 
 
 

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إحلال السيارات

إحلال وتخريد السيارات

تخريد الميكروباص

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