811 مليون جنيه لتطوير 7 مناطق عشوائية بالإسكندرية

كتب -أحمد صلاح العزب

كشف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية عن تخصيص شاطئين متلاصقين بمنطقة المندرة بطول 230 متر لأول مرة منذ عشرات السنين، والدخول بالبطاقة الشخصية فقط، بالإضافة الى تخصيص 7 شواطئ مملوكة للمحافظة بخمسة جنيهات للفرد، ويتم تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا على كل الشواطئ.

وتابع محافظ الإسكندرية خلال مداخلة عبر خاصية سكايب في برنامج من مصر المذاع على قناة cbc، أنه تم تخصيص أماكن لذوى الهمم، وواصل قائلا، إنه يتم العمل حاليا لأول مرة تطبيق على الهاتف المحمول للحجز بالشواطئ التابعة للمحافظة وخاصة الشاطئ المجاني ومعرفة وقت دخوله.

وأردف: "بين الشمسية والأخرى أربعة أمتار وهناك طافات استيعابية للشواطئ بناءا على الأعداد المحددة من قبل الحكومة، ومستعدون لأى إقبال من المواطنين على المصايف فى عيد الأضحى وسيكون التواجد بحسب الطاقة الاستيعابية التى حددتها الحكومة، وهناك غرفة إسعافات أولية في كل شاطئ ومجهزة بكافة الإمكانيات.

وتابع الشريف، إن البنية التحتية بالمحافظة كانت متهالكة في السنوات الماضية، وتم البدء في تطوير الأماكن العشوائية التي تم اختيارها بعناية قبل عام، مضيفا 811 مليون جنيه لتطوير 7 مناطق عشوائية بالمحافظة، مشيرا إلى أن منطقة نادى الصيد لن يصلح لها أى تطوير بسبب تهالك المبانى، مضيفا أن مشروع محور المحمودية عمل على تطوير نصف محافظة الإسكندرية وهناك مشروع ضخم يسمى بمحور التعمير سيبدأ من محافظة الإسكندرية من منطقة كارفور وسيمر بطريق موازى للطريق الساحلي بتوجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى وسيضم سته عشر حارة وتم البدء بالفعل بهذا المشروع.