وفد البرنامج الرئاسى يشيد بالقوى العاملة لتوفيرها فرص عمل بالإسماعيلية.. صور

كتبت آية دعبس

استقبلت مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية وفدا من متدربي البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة ( الدفعة الثالثة دفعة الشهيد أحمد المنسى)، بمكتب مدير المديرية ، وذلك للتعرف على دور مديرية القوى العاملة بالمحافظة وما توفره من خدمات للمواطنين من أهالي المحافظة ، والاطلاع على الوظائف التى قامت المديرية بتوفيرها لشباب الخريجين وراغبي العمل ، والانجازات التي تم إنجازها فى " مبادرة مصر بكم اجمل" لتأهيل وتدريب وتشغيل ذوى القدرات الخاصة.

في بداية اللقاء رحب أحمد جابر مدير المديرية بأعضاء الوفد الذي ضم الدكتور محمد محمد السيد العنانى، والدكتورة إيمان أحمد محمد رجب ، مشيراً إلى ما قامت به المديرية فى إطار مبادرة "مصر بكم أجمل" ، حيث قامت المديرية بتشغيل وتدريب 250 عاملا من ذوى القدرات خلال الفترة من يناير 2021 حتى يونيو 2021 ، كما ساهمت الوزارة بتقديم بعض الاحتياجات الضرورية لذوي القدرات لتأهيلهم للعمل مثل الكراسي المتحركة لذوي الاعاقة الحركية ، وماكينات الخياطة لراغـــــبى العمل منهم فى مجال التفصيل والحياكة ممن تم تدريبهم على المهنة .

واستعرض مدير المديرية ملف علاقات العمل والشكاوى وكيفية التعامل معها وعدد الشكاوى التي تم تسويتها وديا والتي تم احالتها للقضاء ، كما تم التطرق إلى عمالة الأطفال والوسائل التى تستخدمها الوزارة لمواجهة تلك المشكلة .

وأوضح مدير المديرية دور الوزارة فى توفير المساعدة للعمالة المصرية العائدة من الخارج ، ونشر ثقافة ريادة الأعـمـال والعمل الحر ، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات متناهية الصغير والمتوسـطة بالمحافظة ، وفرص العمل التى تم توفيرها للراغبين فى العمل منهم داخل المحافظة .

كما تطرق مدير المديرية للحديث عن دور وزارة القوى العاملة فى التدريب المهني، ومبادرة "مهنتك مستقبلك" لتدريب الشباب في قري ونجوع المحافظات ، تحت رعاية المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ، ووحدة التدريب المتنقلة التي وفرتها الوزارة لخدمة أبناء المحافظة من راغبي التدريب على مهن التفصيل والحياكة وكهرباء التوصيلات و السباكة الصحية .

وتفقد وفد البرنامج الرئاسي ، مركز التدريب بمدينة المستقبل التابع للوزارة ، والتعرف علي جميع الورش الموجودة بداخله ، كما تم شرح أساليب التدريب فى كل ورشة من ورش المركز ، وتفقد الآلات والماكينات الحديثة الموجودة بتلك الورش .

وأثنى وفد البرنامج الرئاسي على مجهود الوزارة والمديرية فى توفير فرص عمل للشباب وتدريبهم على أعلى المستويات ، وعلى الاهتمام بذوي القدرات الخاصة وما وفرته من خدمات ومساعدات لهم ، شاكرين لها الدور الفعال والنشط للعمالة المصرية.