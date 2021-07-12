وصول رءوس أضاحى الأوقاف إلى مجزر أبي سمبل بأسوان.. فيديو وصور

كتب على عبد الرحمن

أعلنت وزارة الأوقاف وصول، الدفعة الأولى من رءوس أضاحي وزارة الأوقاف ، ليتتابع يوميًا وصول الأعداد المتتابعة يوميًّا ليتم ذبحها في الوقت الشرعي للذبح.

ولفتت وزارة الأوقاف، فى بيان اليوم إلى أن 15 مديرية أوقاف بالإضافة إلى المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، تجاوزت مبيعات العام الماضي في مشروع صكوك أضاحي الأوقاف ومديريات الأوقاف، هي: (الشرقية - البحيرة - الدقهلية - بني سويف - الفيوم - المنيا - المنوفية - كفر الشيخ - أسيوط - شمال سيناء - البحر الأحمر - السويس - قنا - جنوب سيناء - الوادي الجديد).

يذكر أن وزارة الأوقاف وقعت بوتوكول تعاون مع الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن صكوك الأضاحى لصالح الأسر الأولى بالرعاية ، مؤكدة أن ذلك يأتى فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالبعد الاجتماعي، وتفعيلا لمشروع صكوك الأضاحى الذى تقوم به وزارة الأوقاف المصرية لمساعدة الأسر الأولى بالرعاية ، وفى إطار التعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة، ويتضمن البروتوكول أن توفر وزارة التموين والتجارة الداخلية رؤوس أضاحى من البقر السودانى بما يعادل 600 طن لحوم كدفعة أولى، بحيث يتم الذبح فى الوقت الشرعى للذبح تحت إشراف مشترك للوزارتين والطب البيطري.