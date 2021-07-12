اليوم السابع
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وزير الصحة الصربي يشيد بلقاح "سبوتنيك V" الروسي

الإثنين، 12 يوليه 2021 06:00 م
وزير الصحة الصربي يشيد بلقاح "سبوتنيك V" الروسي لقاح كورونا
(أ ش أ)

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 أشاد وزير الصحة الصربي ميرساد جيرليك بنتائج فعالية لقاح "سبوتنيك V" الروسي الواقي من مرض فيروس كورونا "كوفيد-19".

وقال جيرليك ـ في تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية ـ إن "حوالي 6ر48 من كبار السن في صربيا قد تم تحصينهم بجرعتين من اللقاحات المختلفة المتوفرة في البلاد، مضيفا أنه لا يمتلك إحصاءات دقيقة عن عدد متلقي لقاح "سبوتنيك V" الروسي في صربيا، ولكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن نسبتهم تشكل نحو 25% من إجمالي عدد سكان البلاد".

وأضاف أن المواطنين الصرب أبدوا اهتماما كبيرا بلقاح "سبوتنيك V" الروسي، لافتا إلى أن صربيا استخدمت أربعة لقاحات مختلفة واقية من مرض "كوفيد-19" هي "سبوتنيك V" و"سينوفارم" و"فايزر" و"أسترازينيكا".

وأكد أن صربيا لم ترصد حدوث أي تبعات سلبية جسيمة بعد أخذ هذه اللقاحات، مشيرا إلى أن الأعراض الجانبية الناتجة عن لقاح "سبوتنيك V" الروسي ولقاح آخر، لم يذكره، أقل بكثير من اللقاحات الأخرى المتوفرة في صربيا، كاشفا في الوقت ذاته أنه تلقى لقاح "سبوتنيك V" الروسي .

وشدد وزير الصحة الصربي على أن بلاده في انتظار أن يوثق معهد "جاماليا" الطبي الروسي (الذي يعود له الفضل في تطوير "سبوتنيك V") - في غضون الأسابيع القليلة المقبلة - جودة الجرعات الأولى من هذا اللقاح المصنوعة في صربيا.

 

 

 

 

 


صربيا

لقاح كورونا

فيروس كورونا

سبوتنيك v

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