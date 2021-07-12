اليوم السابع
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أكرم القصاص
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وزير الصحة الإيطالي يتوقع ارتفاعًا بإصابات كورونا خلال الأيام المقبلة

الإثنين، 12 يوليه 2021 07:00 م
وزير الصحة الإيطالي يتوقع ارتفاعًا بإصابات كورونا خلال الأيام المقبلة لقاح فيروس كورونا
(أ ش أ)

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توقع وزير الصحة الايطالي روبرتو سبيرانتسا ارتفاعًا في الإصابات بفيروس كورونا خلال الأيام المقبلة ولكن بصورة أخف مقارنة بموجات التفشي السابقة للفيروس.

وقال سبيرانتسا -في تصريح أوردته وكالة (آكي) الإيطالية  " نراقب جميع البيانات الأسبوعية عن الفيروس، ونتوقع صعودًا في الإصابات، الذي بدأ بالفعل، ولكن بأرقام أقل بكثير من تلك المعروفة في الماضي ".

وأضاف: "الشئ المؤكد أن حملة التطعيم هي السلاح، والإصرار عليها بقدر ما أمكن هو شعارنا"، مشيرًا إلى أن الوزارة تمكنت خلال الأسبوع الماضي من إعطاء أكثر من 530 ألف جرعة في اليوم.

 

 

 

 

 


رومان إيطاليا

كورونا

فيروس كورونا

لقاح كورونا

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