وزير الرى يزور الكونغو غدا الثلاثاء لافتتاح مركز التنبؤ بالفيضان

يأتى هذا المشروع ضمن سياسة وزارة الموارد المائية والرى لنقل المعرفة والتكنولوجيا لأشقائنا بدول حوض النيل وتقديم الدعم الفني الكامل لهم ونقل الخبرات في مجال النماذج الميترولوجيه والتنبؤات بالأمطار والفيضانات لمجابهة أخطار الفيضان المتكرر بدولة الكونغو الشقيقه.

وانتهى الخبراء المصريين من وزارة الموارد المائية والري من تركيب وتشغيل أجهزة الحاسب الآلي وأنظمة استقبال وتحليل الصور الجوية وتدريب الفنيين من جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وتم خلال نهاية إبريل الماضى نقل الأجهزة والمعدات الخاصة بمركز التنبؤ من مصر إلى كينشاسا، وسافر الخبراء المصريين من قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى، لتركيب الأجهزة الخاصة بالمركز وتجهيزه وبدء التشغيل التجريبى وتدريب الكونغوليين المسئولين عن تشغيل وصيانة المركز.

يأتى ذلك فى إطار المبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل والتى تتبناها الحكومة المصرية من خلال مشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية فى جمهورية الكونغو الديمقراطية بغرض تعظيم استخدام الموارد المائية وبناء وتقوية قدرات إدارة هذه الموارد.

أوضح الدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى، أنه حرصاً من مصر على الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والبيانات وسبل التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية، فقد تم ادراج مشروع إنشاء مركز للتنبؤ بالأمطار والفيضان داخل دولة الكونغو الديمقراطية على أن يكون مقره بالعاصمة كينشاسا، و تقوم مصر بتدريب طاقم المركز الكونغوليين على نظم التنبؤ بالأمطار والفيضان وتحليل الصور الجوية وتشغيل نظم المعلومات الجغرافية والنمذجة الهيدرولوجية وكتابة التقارير الفنية المتخصصة.