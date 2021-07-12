وزير التموين يفتتح معرض صنع في مصر بجنوب السودان غدا

كتب مدحت وهبة

يفتتح الدكتور على المصيلحى وزير والتجارة الداخلية ونيفين جامع وزير الصناعة والتجارة والمستشار محمد عبد الوهاب رئيس الهيئة للاستثمار، غدا معرض صنع في مصر بمدينه جوبا بجنوب السودان.

وأكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين، أن المعرض يشارك فيه تسع شركات تابعه للوزارة هي شركة السكر والصناعات التكاملية وشركة ابو الهول المصرية للزيوت والمنظفات وشركه طنطا للزيوت والصابون والمياه الطبيعية وشركة قها للأغذية المحفوظة وشركة النيل للزيوت والمنظفات وشركة إسكندرية للزيوت والصابون وشركة مطاحن شمال القاهرة وشركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها وشركة تسويق الارز .



وأضاف الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن المعرض يستمر حتى 16 من الشهر الجاري مؤكدا أن مشاركة الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين يأتي في إطار الدور الريادي للدولة المصرية في القارة الإفريقية، أضافه إلي سعي مصر الدائم لزيادة التبادل التجاري، والدعم الفني وإقامة مشروعات مشتركة بين مصر والدول الإفريقية وبالأخص دول حوض النيل.



واشار المصيلحى، إلى أن المعرض يأتي لزيادة التبادل التجاري بين مصر ودولة جنوب السودان الشقيقة وإقامة علاقات تجارية معها من خلال إنشاء مشروعات مشتركة في صناعة الزيوت، والمواد الغذائية، وصناعة السكر، والمكرونة، والأغذية المحفوظة، والعصائر، والصلصة وغيرها من الصناعات الغذائية الأخرى لافتا إلى أن التواجد فى هذا المعرض سيساهم في ايجاد فرص استثمارية كبيرة ونقل الخبرات المصرية في هذا المجال مع دولة جنوب السودان الشقيقة .