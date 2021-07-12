وزير الاتصالات: تدريب 19 ألف موظف من المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة

كتبت هند مختار

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات البنية التحتية لشبكات الاتصالات بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أحمد زكي عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولي وزارتي الاتصالات والإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وشركة العاصمة الإدارية .

وخلال الاجتماع، عرض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تقريراً حول محاور العمل التي تتم لتنفيذ مشروع نقل الوزارات والجهات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وحول تدريب الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة، أشار الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات إلى أنه تم تدريب حوالي 19 ألف متدربا من إجمالي 37 ألفا، حيث يشمل التدريب برامج أساسيات التحول الرقمي، ومكافحة الفساد، وإدارة المشروعات، واساسيات الابتكار والفكر الإبداعي.

كما استعرض الدكتور عمرو طلعت موقف مشروع إنشاء البنية التحتية لشبكات الاتصالات بالعاصمة الإدارية، لافتا إلى أنه تم تنفيذ 98% من مسارات شبكات الاتصالات بالحي الحكومي، وتم تركيب كبائن التجميع الذكي بنسبة 100%.

كما عرض الوزير الموقف التنفيذي للبنية التحتية بالحي السكني الثالث R3، ومحور بن زايد الجنوبي، وكذا الحي السكني الثاني R2، موضحا أنه يتم عقد اجتماعات بشكل دوري مع رئيس جهاز العاصمة (كل أسبوعين) لحل المعوقات وعمل التنسيقات اللازمة.