وزيرة الصحة: علاج الضمور العضلى يتراوح من 2,5 لـ3 ملايين دولار

كتب أيمن رمضان

قالت الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة، إن علاج ضمور العضلات الشوكى ليس قاصرا على الحقنة التى يتلقاها الطفل المريض، بل هناك أمور أخرى متعلقة بالتحاليل والمتابعة، وتابعت: "قيمة العلاج تتراوح من 2,5 إلى 3 ملايين دولار".

وأضافت "هالة زايد"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "الحكاية"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب، أن المراكز الـ24 التي افتتحتهم الوزارة في مختلف أنحاء الجمهورية تم مناظرة 25 حالة من بينهم 8 حالات مناسبين لتلقى العلاج، وتابعت: "وحالة مش مناسبة 16 حالة تحت التقييم والمتابعة".

ولفتت وزيرة الصحة، إلى أنه فور إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن مبادرة علاج الضمور العضلى، بادرت الوزارة على تخصيص أمكان لفحص المرضى وإعطائهم العلاج المناسب، وتابعت: "تم تجهيز 3 أمكان للحقن فى معهد ناصر وجامعة عين شمس والجلاء.. ونهدف إلى عمل فرق وأطقم عمل على أعلى مستوى".

وشددت "هالة زايد"، على أن الدولة المصرية التي أطلقت مبادرة 100 مليون صحة وغيرها من المبادرات الصحية الكبرى، وفتحت ملفات شائكة تسعى للحفاظ على صحة المصريين، وتابعت: "نشهد خلال الفترة الماضية فتح ملفات لا يمكن لأحد كان يأتى بالقرب منها ولكن الإرادة السياسية فتحت كافة الأبواب".