وزيرة الصحة: انضمام مصر لاتفاقية AMA الإفريقية لتشجيع توطين صناعة الدواء محليا

كتب وليد عبد السلام

عقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، مؤتمرا صحفيا، منذ قليل، بحضور ميشيل سيديبيه مبعوث الاتحاد الأفريقي الخاص لوكالة الدواء الأفريقية AMA، وأعلنت خلاله انضمام مصر لاتفاقية ال AMA التي تشجع الدول الإفريقية على توطين صناعة الدواء المحلي وتوفير الاحتياجات الافريقية من الدواء .



وقالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن ميشيل سيديبيه مبعوث الاتحاد الأفريقي الخاص لوكالة الدواء الأفريقية AMA ، سيزور مصنع لقاحات كورونا بفاكسيرا كما سيطلع علي المعايير القياسية لتصنيع اللقاح، مشيرة إلي أن مصر تستهدف توطين صناعة الدواء وفقا للمعايير العالمية.



وأضافت وزيرة الصحة والسكان أن مصر بفضل توجيهات القيادة السياسية استطاعت انشاء أول مصنع لتصنيع لقاحات كورونا، مشيرة إلي أن الدولة تستهدف توفير احتياجاتها من الأدوية عبر سبل التصنيع الجيد .





