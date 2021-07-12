هربت مع عشيقها وادعت اختطافها لطلب فدية نصف مليون جنيه من أسرتها بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

تمكن ضباط مباحث الدقهلية من كشف لغز ادعاء سيدة اختطافها بمركز المنصورة، وطلب فدية من أسرتها نصف مليون جنيه، بعد إرسال مقاطع فيديو لها وهى مقيدة، على كرسى داخل شقة سكنية.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من أحمد ح 44 سنة عامل زراعى، وشقيق زوجته عبد الله ظ 39 سنة نقاش ومقيمان بقرية يداوى التابعة لمركز المنصورة، بخروج زوجة الأولى وتدعى س 35 سنة ومقيمة بذات العنوان بالخروج من يوم 9 فى الشهر الحالي، بالتوجه إلى أحد قريباتها لتجهيز شقة الزوجية بقرب حفل عرسها، لكنها لم تتوجه لقريبتها ولم تعد إلى منزلها.

وتبين وصول رسائل على الواتس اب من تليفون الغائبة إلى تليفون شقيقتها المقيمة بالمملكة العربية السعودية، بها مقاطع فيديو لها وهى موثقة بحبال وتجلس على كرسى بلاستيك، قام به شريكها بالتقاطها، وطلب صاحب الرسائل مبلغ 500 الف جنيه من شقيقتها مقابل إطلاق صراحها، وهددها بأنه لو تم إبلاغ الشرطة سوف تتعرض للأذي.

وعلى الفور وجه اللواء علاء سليم مساعد اول الوزير لقطاع الامن العام، و اللواء مساعد الوزير مدير أمن الدقهلية، واللواء مصطفى كمال مدير مباحث الدقهلية، و قطاع الأمن العام، بتشكيل فريق بحث للتوصل إلى صحة الواقعة، وكشفت التحريات أن السيدة تعرفت على أحد الأشخاص يدعى ال م 40 سنة منجد افرنجي، أثناء عودتها من مدينة الإسكندرية خلال المواصلات، وتبادل مع بعضهم الكلام، وارتبطا مع بعضهم بعلاقة عاطفية، نظرا لوجود مشاكل مستمرة بينها وبين زوجها، قررت الهروب معه، واتفقا الاثنين و تقابلا فى شقة بمدينة 15 مايو بمدينة جمصة، وقاموا بتسجيل مقاطع الفيديو المرسلة لشقيقتها وطلب فدية، وتم استهداف الشقة المشار إليها وتم ضبط السيدة و المتهم الاخر وجارى تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.