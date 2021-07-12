موجة حرّ شديدة تجتاح أجزاء كبيرة من إسبانيا

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اجتاحت موجة حرّ شديد قسما كبيرا من إسبانيا مع ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قصوى، ما دفع السكان والسياح إلى تفادي الخروج في الشمس والاحتماء في الأماكن المغلقة المكيّفة وأحواض السباحة.

وكانت وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية حذرت من موجة حر هي الأولى في إسبانيا هذا العام، ستجتاح القسم الأكبر من البلاد مع ارتفاع الحرارة إلى أكثر من أربعين درجة مئوية في مدريد وإشبيليا (جنوب) لليوم الثاني على التوالي، وفقا لقناة (فرانس 24).

ومن المتوقع أن يجتاح الحر شرق البلاد الإثنين قبل أن تعود درجات الحرارة وتتراجع.

وأفاد خبراء الأرصاد الجوية بأن درجات الحرارة قد تصل إلى 44 درجة مئوية في وادي غوادالكيفير قرب إشبيليا الأحد.

ووصلت أعلى درجة حرارة سجلت في إسبانيا على الإطلاق إلى 49 درجة مئوية.