منتجات البترول تتصدر قائمة السلع الأكثر تصديرا ابريل الماضي بزيادة 656%

كتب: مدحت عادل

حلت منتجات البترول في صدارة قائمة أهم السلع الأكثر تصديرا من مصر في شهر ابريل الماضي، وفق بيانات حكومية، حيث بلغت قيمة صادراتها 430 مليون دولار، بينما كانت 56.9 مليون دولار في شهر إبريل عام 2020، بزيادة بلغت قيمتها نحو 373.1 مليون دولار، وبنسبة زيادة بلغت نحو 656.2%.

ورصدت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن قائمة أهم السلع الأكثر تصديرا خلال شهر ابريل الماضي، ضمت أيضا الصادرات من البترول الخام حيث بلغت قيمتها نحو 117.3 مليون دولار، بينما كانت 40.7 مليون دولار في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت قيمتها نحو 76.6 مليون دولار، وبنسبة زيادة بلغت نحو 188.3%، يليها الصادرات المصرية من اللدائن بأشكالها الأولية وبلغت قيمتها 100.9 مليون دولار في شهر إبريل الماضي، مقابل 46.2 مليون دولار في نفس الشهر عام 2020، بنسبة ارتفاع بلغت 118.5%، يليها الصادرات من عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بقيمة 73.6 مليون دولار في ابريل الماضي، مقابل 65.7 مليون دولار في نفس الشهر عام 2020، بنسبة ارتفاع بلغت 12%.

وضمت قائمة الصادرات المصرية أيضا السجاد والكليم ووصلت قيمتها إلى 33 مليون دولار في ابريل الماضي، مقابل 16.3 مليون دولار في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت نسبتها 102.9%، ثم صادرات الأدوية ومحضرات الصيدلة بقيمة 25 مليون دولار، مقابل 14.1 مليون دولار خلال فترة المقارنة بنسبة ارتفاع بلغت نحو 77.2%.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع قيمـة الصادرات بنسبـة 47.4٪، حيـث بلغت 2.84 مليار دولار خلال شهر أبريل الماضي، مقابل 1.93 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.