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معلومات الوزراء: مصر من أكثر الدول نشاطا فى البحث العلمى بالمنطقة

الإثنين، 12 يوليه 2021 04:38 م
معلومات الوزراء: مصر من أكثر الدول نشاطا فى البحث العلمى بالمنطقة انفوجراف مركز المعلومات بمجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنفوجراف بعنوان "مصر من أكثر الدول نشاطًا في البحث العلمي في المنطقة"، تناول فيه أبرز نقاط تطور الأداء المصرى فى البحث والنشر العلمى فى العالم، 48% من النشر العلمى العربى فى 2016 شارك به باحثون مصريون، و46% من الباحثين في مصر سيدات وفقًا لمنظمة اليونسكو، حيث أكدت تطور مكانة مصر في مجال البحث والنشر العلمي، وكان من أبرز مجالات تفوق الأداء المصري على المستويين العالمي والعربي هو مجال البحث والنشر العلمي في الطاقة.
 
وتُعد مصر من الدول التي تحاول تنفيذ التطبيقات العلمية في مدنها الجديدة، هذا بالإضافة إلى تمتعها بموقع مميز بين الدول الإفريقية في علوم الفضاء حيث مصر تساهم بقوة في مشاريع الفضاء الإفريقية ومن المقرر أن تستضيف المقر الرئيسي لهيئة الفضاء الإفريقية.
 
وجاءت مصر بجانب كل من الجزائر والكويت ضمن الدول العربية التي شهدت تحسنًا كبيرًا في المساواة بين الجنسين في مجال البحث العلمي.
 
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مركز المعلومات بالوزراء

مصرـ البحث العلمي

الاداء المصري

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