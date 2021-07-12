مصر تصدر 37 شحنة غاز طبيعي مسال من إدكو خلال 6 أشهر

كتبت – مروة الغول

كشفت مصادر مسئولة بقطاع البترول ، عن تصدير حوالي 37 شحنة غاز مسال من مصنع إدكو للأسالة، وذلك خلال الستة أشهر الأولي من العام الجاري 2021.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع "، أن حجم ما تم تصديره خلال تلك الفترة بلغ حوالي 5.6 مليون متر مكعب غاز مسال.

وتمتلك مصر مصانع لإسالة الغاز على البحر المتوسط فى دمياط وإدكو، مما يفتح آفاقا جديدة نحو تعظيم دور مصر الإقليمى كمحور لتجارة وتداول الغاز الطبيعى، ويساهم فى تحقيق عائدات لصالح الاقتصاد المصرى وتأمين إمدادات الطاقة للسوق المحلى ومشروعات التنمية.