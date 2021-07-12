مصرع طفل وإصابة والدته صدمتهما سيارة مسرعة بالخانكة

القليوبية إبراهيم سالم

شهدت منطقة القلج دائرة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية، مصرع طفل وإصابة والدته، إثر تصادم سيارة بهما بسبب السرعة الزائدة، وتحرر محضر بالواقعة، وصرحت النيابة بدفن جثة الطفل بعد انتهاء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مركز شرطة الخانكة، بمصرع الطفل "ياسر. ث"، 6 أشهر، وإصابة والدته "آية. ع"، 23 عاما، إثر تصادم سيارة بهما بسبب السرعة الزائدة بمنطقة القلج دائرة المركز.

وبفحص السيارة، تبين أنها دون لوحات معدنية، وتم التحفظ على السائق "ا. ا"، 42 عاما، وتم نقل المُتوفي والمصاب للمستشفى، وأمرت النيابة العامة بقرارها السابق.