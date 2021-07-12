مصرع طفل فى انهيار سقف منزل فى الشموت ببنها.. صور

القليوبية _ إبراهيم سالم

لقى طفل عمره 5 سنوات مصرعه إثر انهيار سقف منزل معروش بالخشب ومبنى بالطوب الأحمر بقرية الشموت مركز بنها، وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وصرحت بدفن الجثة عقب مناظرة الطب الشرعى وبيان الإصابات وملابسات الوفاة وطلب تحريات المباحث وندب لجنة من المنشأت الأيلة للسقوط من مجلس مدينة بنها لمعاينة المنزل وإعداد تقرير حول الحادث.



مكان سقوط الطفل

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من على عبد الستار رئيس مدينة ومركز بنها بورود بلاغا لمجلس المدنية بانهيار سقف منزل ووجود حالة وفاة.



مصرع طفل

وانتقلت الأجهزة الأمنية ، وتبين أن المنزل محل الواقعة مكون من طوب أحمر والسقف معروش بالخشب فى قرية الشموت مركز بنها ، حيث سقط السقف أثناء تواجد الطفل عمر إبراهيم صلاح ويبلغ من العمر 5 سنوات وتوفى فى الحال ولا توجد إصابات أخرى وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



مصرع طفل فى انهيار سقف منزل

فيما قال على عبد الستار رئيس مجلس مدينة بنها ، إنه على الفور انتقلت لجنة المنشآت الأيلة للسقوط والإدارة الهندسية بمجلس المدينة لموقع الحادث، وتبين مصرع طفل بعد سقوط سقف المنزل عليه، حيث إنه سقف معرش بالأخشاب ، وأن المنزل مبنى بالطوب الأحمر بقرية الشموت التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية دون وجود أى إصابات أخرى سوى مصرع الطفل نتيجة سقوط سقف المنزل عليه وجرى نقل الجثة للمستشفى وصرحت النيابة بدفن الجثة عقب مناظرة الطب الشرعى وجارى معاينة المنزل وإخلائه لحين ورود تقرير فنى بسلامته من عدمه على السكان.