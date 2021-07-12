اليوم السابع
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الإثنين، 12 يوليه 2021 03:08 م
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مصرع شخص وإصابة آخر سقط عليهما سور أثناء العمل بالمحلة

الإثنين، 12 يوليه 2021 12:25 م
مصرع شخص وإصابة آخر سقط عليهما سور أثناء العمل بالمحلة إسعاف - أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

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لقى شخص مصرعه وأصيب آخر بجروح متفرقة إثر سقوط جدار عليهما أثناء أعمال البناء بمنطقة منشية البكرى ثان المحلة وتم نقل الجثة والمصاب لمستشفى المحلة العام وإخطار النيابة العامة.

وتلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، اخطارا من العميد محمد فتحى مأمور قسم ثان المحلة بورود بلاغ لشرطة النجدة بسقوط سور على شخصين بمنطقة منشية البكري.

وانتقل المحاسب أحمد المغاورى سليمان رئيس الحى يرافقه قوة أمنية ولجنة هندسية من الحي، وتبين أثناء قيام صاحب المنزل بالبناء انهار السور على 2 من العمال أسفر عن مصرع أحدهما وإصابة الثانى بإصابات متفرقة، تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.

 

 


محافظة الغربية

المحلة

حى ثان المحله

انهيار سور بالمحلة

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