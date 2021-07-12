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مدير الإدارة العامة لمكافحة العدوى بوزارة الصحة يجتمع بالإدارات الفنية بـ"صحة الغربية"

الإثنين، 12 يوليه 2021 11:26 م
مدير الإدارة العامة لمكافحة العدوى بوزارة الصحة يجتمع بالإدارات الفنية بـ"صحة الغربية" جانب من الاجتماع
الغربية عادل ضرة

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ترأس الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، الاجتماع الذى نظمته إدارة مكافحة العدوى بالمديرية بحضور الدكتور إيهاب عطية مدير الإدارة العامة لمكافحة العدوى بالوزارة، لمتابعة أعمال التطوير وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وتطبيق أساليب مكافحة العدوى، وذلك بحضور جميع الإدارات الفنية والإدارية المعنية بخطة مديرية الصحة بالغربية.

 

وناقش الاجتماع، متابعة أعمال التطوير بالمستشفيات وتفعيل معامل الميكروبيولجى كيفية توفير مستلزمات مكافحة العدوى وتطعيم الفريق الطبى، وضع خطة عمل ومرور مستمر من الإدارة العلاج الحر، تفعيل مفرمة النفايات الخطرة وتغير سياسات الفصل، وتكثيف المرور على وحدات الرعاية الصحية متابعة خطوط سير حالات الإصابة بفيروس "كوفيد- 19 " بالمستشفيات ومدى مطابقتها.

 

كما ناقش معدلات العدوى بالمستشفيات، مع استمرار التدريب المكثف للفرق الطبية على طرق وأساليب مكافحة العدوي، حرصاً على أمن وسلامة الفرق الطبية.

ووجه وكيل الوزارة، بضرورة تكثيف الأعمال الإشرافية والمتابعة المستمرة، لمطابقة مدى التزام المنشآت الطبية بمعايير مكافحة العدوي.


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