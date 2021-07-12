محافظ قنا يلتقى مستثمرى المناطق الصناعية ويحثهم على إقامة مشروعات كثيفة العمالة

قنا فريق المحافظات

عقد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، اجتماعا بعدد من مستثمرى المناطق الصناعية، لدراسة أوضاع الاستثمار بمنطقتى كلاحين قفط، وهو بنجع حمادي، فى إطار اجتماعه الدورى معهم للوقوف على أهم التحديات والمشكلات التى قد تعرقل مسيرة التنمية بتلك المناطق، جاء ذلك بحضور عدد من القيادات المعنية بملف الصناعة والاستثمار بالمحافظة.

واستمع محافظ قنا خلال اللقاء إلى العديد من المقترحات التى قدمها المستثمرون حول تطوير بيئة الاستثمار، وطموحاتهم للتوسع فى أنشطتهم وأعمالهم بالمناطق الصناعية، مؤكدا لهم أن المناطق الصناعية سوف تشهد طفرة غير مسبوقة خلال الفترة القادمة نظرا لحجم الإنفاق الذى يجرى صرفه على أعمال البنية التحتية والتى قد تصل إلى 3 مليارات جنيه.

وأكد محافظ قنا أنه يجرى التعامل مع أى شكوى بالتنسيق مع الجهات المختصة، من منطلق حرص المحافظة على توفير بيئة جاذبة للمستثمرين باعتبار أن الاستثمار واحد من أهم محاور رؤية مصر 2030، ومن جانبهم أعرب المستثمرين عن شكرهم لسيادته لتواصله الدائم معهم، ولإعطائهم مساحة لطرح مشاكلهم، ولتدخله السريع فى حلها.

وفى نهاية الاجتماع طالب محافظ قنا المستثمرين بتقديم عددا من الأفكار غير التقليدية للصناعات كثيفة العمالة التى يمكن إقامتها بمناطق قنا الصناعية، على أن تتولى المحافظة إقامتها بالتنسيق مع الجهات الشريكة من القطاع الخاص.

كما وجه اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، خلال الاجتماع الذى عقده اليوم الأثنين مع أصحاب المصانع والمستثمرين بالمناطق الصناعية بضرورة إنهاء كافة الاشتراطات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية الخاصة بالحماية المدنية، مؤكدا أن سلامة العاملين فى مواقع عملهم تأتى على رأس أولويات المحافظة لكونها جزءًا لا يتجزأ من حقوق الإنسان التى كفلها القانون لهم، جاء ذلك بحضور العميد هانى الأتربى مدير إدارة الحماية المدنية بقنا، والعقيد أحمد نعيم رئيس قسم الوقاية بإدارة الحماية المدنية، والمهندس عبدالحميد غزالى مدير مركز التدريب المهنى بقفط، وعدد من مسئولى القوى العاملة، والتنمية الصناعية، ومديرى المناطق الصناعية، و المستثمرين، والقيادات التنفيذية بالمحافظة .

ومن ناحية أخرى استعرض " الداودى " الجهود التى يقدمها مركز التدريب المهنى بقفط، ودوره فى مساندة وخدمة مجال الاستثمار بالمناطق الصناعية، مشددا على ضرورة الاستفادة الكاملة منه خاصة فى مجال السلامة والصحة المهنية من خلال عقد ندوات توعية لجميع العاملين بالمصانع، فضلا عن دوره فى تدريب الشباب على الحرف المهنية وتنمية قدراتهم ومهاراتهم وفقا لمتطلبات سوق العمل، موضحا أن مديرية القوى العاملة تعمل على توفير فرص عمل مناسبة للراغبين فى العمل بمنشآت القطاع الخاص بعد الانتهاء من هذه الدورات التدريبية، وكذلك تسعى إلى نشر ثقافة ريادة الأعمال للراغبين فى إقامة مشروعات صغيرة خاصة بهم، وتوفير مصادر التمويل المختلفة لتمويل مشروعاتهم.

ومن جانبه أكد "الأتربى" ضرورة الالتزام باشتراطات الحماية المدنية داخل مصانع المنطقتين الصناعيتين.

كما أشار " غزالى " إلى أن مركز التدريب المهنى بمدينة «قفط» مقام على مساحة 35 ألف م 2، و يضم 22 ورشة هى " اللحام، التبريد والتكيف، شداد المعدنية، النجار مسلح، الحداد المسلح، البناء، المحارة، التركيبات الكهربائية، السباكة الصحية، السيراميك، معمل المساحة، الخياطة والتطريز، وميكانيكا السيارات، والكهرباء، والتكييف، والسيارات، والحاسب الآلي، والمحمول، معمل اللغات، والطاقة الشمسية، ورشة صيانة الأجهزة المنزلية، الخراطة , النجارة " بالإضافة إلى فندق ملحق بمركز التدريب، و2 مبنى إدارى، ومسجد، وأبراج حراسة.