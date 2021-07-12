محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بعدد من مشروعات الطرق الجارى تطويرها بحى الضواحى

بورسعيد - محمد عزام

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ، اليوم الإثنين، اجتماعا ، لمتابعة سير العمل فى عدد من مشروعات الطرق الجارى تطويرها بنطاق حى الضواحى، وبصفة خاصة الطرق المؤدية من وإلى الميناء البرى الجديد ، استعدادا للتشغيل التجريبى يوم الجمعة القادمة.

جاء ذلك بحضور العميد محمد بصلة مدير إدارة مرور بورسعيد ، والمهندسة إحسان بورما مدير عام مديرية الطرق والنقل ببورسعيد ، والمهندسة ابتسام القشاوى مستشار الطرق بديوان عام المحافظة ، والمهندسة هويدا شميس رئيس منطقة تعمير بورسعيد، والمقاولين القائمين على تنفيذ مشروعات الطرق .

واستعرض اللواء عادل الغضبان ، الأعمال الجارية حاليا بعدد من مشروعات مديرية الطرق ، وأهمها طرق البترول ، والشاحنات والرحاب وعبد الرحمن شكرى، فى إطار الطفرة الشاملة لتطوير الطرق والميادين بمحافظة بورسعيد .

وشدد محافظ بورسعيد على التنسيق بين الجهات المسؤولة عن أعمال تطوير الطرق والمرور بالشكل الأمثل ، بما يضمن تحقيق أعلى درجة من السيولة المرورية وتيسير الحركة من وإلى الميناء البرى الجديد ، والتأكيد على الاهتمام بوضع الإشارات المرورية و اللوحات الارشادية ، وتخطيط الشوارع ، وتكثيف العمل على مدار الساعة لسرعة الانتهاء من أعمال التطوير الجارية .

وأكد المحافظ، أنه جارى الانتهاء قريبا من الأعمال القائمة الخاصة بتطوير الطرق الحيوية بالمحافظة ، وذلك طبقا لمخطط المحافظة للارتقاء وإعادة تطوير الطرق الرئيسية والفرعية بما يتناسب مع طبيعة بورسعيد الحضارية ،ولتحقيق الانسابية فى مختلف الطرق بالمحافظة ، مؤكدا على متابعته المستمرة خلال الأيام المقبلة لسير العمل فى المنطقة المحيطة بالميناء البرى الجديد للانتهاء من كافة التجهيزات اللازمة ، مشيرا أن المنطقة شهدت مشروعات خدمية على أعلى مستوى لما تمثله من واجهة بورسعيد أمام زائريها .