محافظ المنوفية يعتمد أكبر حركة محليات بين رؤساء القرى في مركز تلا

المنوفية - محمد فتحى

اعتمد منذ قليل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، حركة محليات موسعة فى الوحدات المحلية التابعة لمركز تلا، وشملت الحركة تعيين كل من :

أحمد كشك رئيساً للوحدة المحلية بزرقان، بدلاً من رئيس الوحدة المحلية بطوخ دلكة، منال عيدة رئيسا للوحدة المحلية بطوخ بدلا من رئيس الوحدة المحلية بزاوية بمم.

إيهاب تعلب رئيس الوحدة المحلية بزاوية بمم بدلا من رئيس الوحدة المحلية بزرقان .

باسم أحمد الجزار رئيس الوحدة المحلية بابل بدلا من الوحدة المحلية بكفر ربيع .

خالد الشناوى رئيس الوحدة المحلية بمم بدلا من سكرتير الوحدة المحلية بكفر ربيع.

محمد كوينة رئيس الوحدة المحلية بصفط جدام بدلا من بمم .

رضا بلح رئيس الوحدة المحلية بكفر ربيع بدلا من الوحدة المحلية بطبلوها .

أسماء عطية رئيس الوحدة المحلية بكفر السكرية بدلا من سكرتير الوحدة المحلية بطوخ دلكة .

جابر سليم رئيس الوحدة المحلية بميت ابو الكوم بعد بلوغ رئيس الوحدة الحالى سن المعاش فى شهر أكتوبر.

محمد عثمان نجم رئيس الوحدة المحلية بطبلوها بدلا من رئيس الوحدة المحلية بابل.