محافظ الفيوم يقرر غلق مجزر العزب الرئيسى وبدء أعمال تطويره ورفع كفاءته

الفيوم _رباب الجالى

صرح الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، بأن الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، قرر غلق مجزر العزب الرئيسى بمركز الفيوم، بسبب سوء حالته الإنشائية، لافتاً أن المحافظ وجه بالبدء الفورى فى أعمال تطويره ورفع كفاءته.

وأوضح المتحدث باسم محافظة الفيوم أن عدداً من رواد وسائل التواصل الاجتماعى قد تداولوا مقطع فيديو يشير إلى تدنى حالة النظافة العامة بمجزر العزب الرئيسى، وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية، وعلى الفور وجه المحافظ بغلق المجزر لحين الانتهاء من أعمال رفع كفاءته وتطويره.

ومن جهته، قال الدكتور أيمن محمد عادل مدير مديرية الطب البيطرى بالفيوم، ان أعمال تطوير المجازر تأتى فى إطار خطة الدولة لرفع كفاءة وتطوير المجازر الحكومية على مستوى الجمهورية، وفى ضوء بروتوكول التعاون المشترك بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك بتمويل من وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ممثلة فى الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وأضاف، أن خطة الدولة فى تطوير المجازر تشمل أيضا تطوير مجزر قلمشاه بمركز اطسا بتمويل من وزارة التنمية المحلية، ومجزر سنورس بتمويل من الخطة الاستثمارية للمحافظة.