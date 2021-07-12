محافظ الفيوم: ذبح الأضاحى مجاناً بالمجازر الحكومية طوال أيام عيد الأضحى

الفيوم رباب الجالي

أعلن الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، عن فتح 13 مجزراً حكومياً ونقطة ذبيح أمام الأهالى والجمعيات الأهلية الخيرية، لذبح الأضاحى مجاناً طوال أيام عيد الأضحى المبارك، مساهمة من المحافظة فى التيسيرعلى المواطنين، ومنع الذبح خارج المجازر، لضمان سلامة اللحوم والحفاظ على نظافة البيئة.

وناشد المحافظ، جميع أهالى المحافظة ومسئولى الجمعيات الأهلية، بتطبيق الإجراءات الوقائية، والالتزام بذبح الأضاحى بالمجازر، للحد من التلوث والحفاظ على البيئة، تحقيقاً للشكل الجمالى والحضارى، فضلاً عن الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وفى ذات السياق، وجه المحافظ، مدير مديرية الطب البيطري، بتوفير الأطباء البيطريين اللازمين للعمل بالمجازر حتى انتهاء الإجازة، مشدداً على منع الراحات واستمرار العمل يومياً بمختلف مجازر المحافظة، كما أصدر المحافظ توجيهاته لرؤساء مجالس المدن والوحدات المحلية بتوفير كل مايلزم من معدات لرفع مخلفات الذبح اليومية، وكذلك توفير العمالة اللازمة وأدوات النظافة، والتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى لإجراء الصيانة اللازمة لشبكات المياه والصرف الصحى.

ومن جهته، أوضح الدكتور أيمن محمد عادل مدير مديرية الطب البيطرى بالفيوم، أن المجازر الحكومية ونقاط الذبيح التى تقرر فتحها أمام جموع المواطنين طوال فترة العيد بمركز الفيوم تشمل نقطة ذبيح اللاهون، ونقطة ذبيح هوارة المقطع، ونقطة ذبيح العدوة، وفى مركز أبشواى مجزر أبشواى، ونقطة ذبيح طبهار، ونقطة ذبيح العجميين.

أما فى مركز إطسا، فقد تم تحديد مجزر إطسا، ونقطة ذبيح منية الحيط، وفى مركز سنورس مجزر فيديمين، ونقطة ذبيح ترسا، ونقطة ذبيح مطرطارس، ونقطة ذبيح سنهور القبلية، أما فى مركز طامية فقد تم تحديد مجزر طامية، وفى مركز يوسف الصديق يتم الذبح داخل مجازر أبشواى.



