محافظ الشرقية يستقبل مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى للتمكين الاقتصادى وبرنامج فرصة

الشرقية - إيمان مهنى

استقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الدكتور عاطف الشبراوى مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى للتمكين الاقتصادى وبرنامج فرصة صلاح الرشيدى ممثلاً عن منظمة العمل الدولية، وأحمد غفران مدير عمليات برنامج فرصة، والدكتورة هدى جلال يسى رئيسة جمعية سيدات الأعمال للتنمية ورئيسة إتحاد المستثمرات العرب لبحث وتعزيز أوجه التعاون والإستفادة من البرنامج، ليعود بالنفع والفائدة على المستحقين من أبناء المحافظة.

وخلال اللقاء أوضح الدكتور عاطف الشبراوى مستشار وزيرة التضامن الإجتماعى، أن برنامج فرصة والذى أطلقته وزارة التضامن الاجتماعى، تحت شعار (أبداء واحنا معاك) يُعد أحد أهم برامج التمكين الاقتصادى، حيث يهدف إلى دعم المرأة والشباب والأسر محدودة الدخل فى الاندماج فى سوق العمل والإستقلال الإقتصادى من خلال منظومة التشجيع والتحفيز والمساندة فى التدريب أو الحصول على وظيفة أو تأسيس مشروعات إنتاجية ناجحة لتحقيق الاستقلالية المالية والاقتصادية، بالإضافة إلى توفير قروض ميسره لتوليد فرص عمل للمرأة وتوفير فرص عمل بالمناطق الصناعية بالتنسيق مع جمعيات المستثمرين فضلا عن تطوير قدرات ومهارات الافراد ودمجها فى وحدات إنتاجية فى الصناعات الحرفية واليدوية .

وأضاف أن الأفراد المستفيده من البرنامج هم ( الأفراد والحالات المرفوضة والتى تم حذفها من برنامج تكافل وكرامة – ذوى الإعاقة من الباحثين عن فرص العمل من الأسر الفقيرة – المرأة والشباب المستفيدين حالياً من برنامج تكافل وكرامة، لافتاً إلى أن البرنامج يقدم خدمات التدريب والتوظيف لدى الغير وتوفير المساعدة فى الحصول على القروض متناهية الصغر وتوفير أدوات الإنتاج وأصول المشروع وتوفير التدريب على بدء مشروع متناهى الصغر .

ومن جانبها أشارت الدكتورة هدى جلال يسى رئيسة جمعية سيدات الأعمال للتنمية ورئيسة اتحاد المستثمرات العرب، إلى أهمية إطلاق مثل هذه البرامج التنموية والخدمية والتى تستهدف الفئات الأقل دخلاً لتمكينها إقتصادياً وإجتماعياً وتأتى فى إطار تعزيز أطر التعاون بين وزارة التضامن الإجتماعى والجهات المعنية لتحقيق الإستفادة منه باعتباره برنامج يساعد على دخول الفئات المهمشة إلى سوق العمل وتحقيق حياه كريمة لهم.

أشاد محافظ الشرقية ببرنامج فرصة والذى يستهدف الفئات القادرة على العمل من خلال مساعدتها فى الانتقال من ظروف اقتصادية صعبة إلى أوضاع مستقرة رحبة وأكثر إستقلالية والخروج من فئة متلقى المساعدات إلى فئة المواطنين المشاركين فى الإنتاج وتطوير الاقتصادى المحلى والوطني، مؤكدا أن المحافظة قامت بتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية لإقامة المؤتمر التعريفى لبرنامج فرصة تحت شعار " من الدعم النقدى إلى الاستقلالية المالية " بمشاركة الجهات المعنية والقيادات التنفيذية وممثلى المجتمع المدنى والجمعيات الاهلية ورجال الأعمال (شركاء التنمية بالمحافظة) للاستفادة من البرنامج وتوصيلة إلى الفئات المستحقة.

أكد المحافظ على أهمية الدور الذى تقوم به وزارة التضامن الاجتماعى فى تقديم برامج الرعاية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجا من خلال تقديم معاش تكافل وكرامة والمعاشات الضمانية والمنح الدراسية الشهرية، بالإضافة إلى تقديم مشروعات لتنمية المجتمع يستفيد منها النساء والفتيات لتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بمنحهن الدعم المادى والتدريب والتوجيه، وكذلك ما تقدمه من مشروعات لتدريب المرأة الريفية على المهارات الحياتية لكى تصبح أكثر وعيا ومهارة وتساهم فى خدمة مجتمعها.

حضر اللقاء الدكتور أحمد عبد المعطى نائب المحافظ واللواء السعيد عبد المعطى الخبير الوطنى للتنمية المحلية عبد الحميد الطحاوى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالشرقية .