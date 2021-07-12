ماكرون يعلن إلزام بعض الفئات بتطعيمات كورونا بحلول 15 سبتمبر المقبل

كتب محمد شعلان

أعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، أن التطعيم ضد فيروس كورونا سيكون الزاميا ضد بعض الفئات بحلول شهر سبتمبر المقبل، وغرد ماكرون على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: " سيكون التطعيم إلزاميًا بحلول 15 سبتمبر لجميع مقدمي الرعاية والموظفين في المستشفيات والعيادات ودور التقاعد ومؤسسات المعاقين وأولئك الذين يعملون على اتصال مع كبار السن أو الضعفاء، بما في ذلك في المنزل".



حساب ماكرون على تويتر

وقبل ذلك، أعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية جابريل اتال، أنه من المحتمل اندلاع موجة رابعة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) اعتبارا من نهاية شهر يوليو الجاري، وذلك وفقا لتحذير وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران.

وقال "أتال" في حوار خاص لإذاعة "فرانس إنتير" الفرنسية في نشرتها ، إنه في أقل من أسبوع، عاد الوباء للانتشار بسرعة كبيرة ولاسيما متحور "دلتا" المعدي بشكل خاص والتي تثير القلق بشكل خاص، مضيفا أن الإصابات بالمتحور تتضاعف كل أسبوع تقريبا حيث يوجد أكثر من 30% من حالات الإصابة بمتغير دلتا.

وردا على سؤال حول التطعيم الإجباري باللقاح لمقدمي الرعاية الصحية في فرنسا، أكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفرنسية أن جعل التطعيم إلزاميا لمقدمي الرعاية يعد احتمالا جديا، موضحا أن الحكومة الفرنسية إذا تحركت نحو هذا التطعيم الاجباري فسيتعين تقديم مشروع قانون وإذا تقرر ذلك فمن المحتمل أن يعرض نص مشروق القانون قبل نهاية الدورة البرلمانية وذلك قبل نهاية يوليو الجاري.

وكانت هيئة الصحة العامة في فرنسا قد أعلنت، أنه منذ بدء حملة التطعيم، تلقى 222.549.34 شخصا جرعة واحدة على الأقل (أي 2.51% من إجمالي السكان) وأصبح لدى 131.426.24 الآن جدول تطعيم كامل (أي 2.36% من السكان).