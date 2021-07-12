اليوم السابع
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الإثنين، 12 يوليه 2021 04:35 ص
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قطع المياه عن قرية كفور البهايتة (أوليلة) بميت غمر لمدة 12 ساعة .. الأربعاء

الإثنين، 12 يوليه 2021 01:00 ص
قطع المياه عن قرية كفور البهايتة (أوليلة) بميت غمر لمدة 12 ساعة .. الأربعاء قطع المياه - أرشيفية
الدقهلية- شريف الديب

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أكد العميد عمرو فكرى رئيس مركز ومدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، أنه فى إطار التنسيق القائم بين رئاسة مركز ومدينة ميت غمر، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، سوف يتم قطع المياه عن قرية كفور البهايته، يوم الأربعاء القادم الموافق 14/7/2021 اعتباراً من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 9 مساء.

أوضح العميد عمرو فكرى رئيس مركز ومدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية ، أن قطع المياه يأتى لقيام الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية بعمل ربط لخط المياه من المحطة السطحية الجديدة بالخط المغذى لقرية كفور البهايتة.

وطالبت الشركة من جميع المواطنين والمصالح الحكومية تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب طوال فترة الانقطاع حتى لا تتأثر بطول فترة الانقطاع.

 


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اخبار مصر

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