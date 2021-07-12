اليوم السابع
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غرق شابين أثناء السباحة فى مياه النيل أسفل كوبرى إدفو

الإثنين، 12 يوليه 2021 11:20 ص
غرق شابين أثناء السباحة فى مياه النيل أسفل كوبرى إدفو نهر النيل
أسوان – عبد الله صلاح

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لفظ شابان أنفاسهما الأخيرة، اليوم الإثنين، بعد تعرضهما للغرق أثناء السباحة فى مياه النيل بمدينة إدفو أسفل كوبرى إدفو بمحافظة أسوان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بعد انتشال الجثتين.

تلقى مرفق إسعاف أسوان، تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى، مدير المرفق، بلاغاً بوجود حالتى غرق أثناء السباحة فى نهر النيل بمنطقة كوبرى إدفو، وبالانتقال تبين أن الشابين هما: "على محمود على 19 سنة، وأحمد سيد مصطفى 17 سنة"، وتم انتشال جثتيهما ونقلهما إلى المشرحة تحت تصرف النيابة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكانت إسعاف أسوان، ساهمت فى نقل مراقب لجنة بالثانوية العامة بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، اليوم الإثنين، أثناء سير امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية للشعبة العلمية، مما استدعى نقله عبر سيارة الإسعاف المتمركزة أمام لجنة مصنع سكر إدفو إلى مستشفى إدفو العام لعلاجه.


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