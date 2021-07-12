اليوم السابع
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غداً طقس حار بالقاهرة شديد الحرارة جنوبا والعظمى بالعاصمة 36 درجة

الإثنين، 12 يوليه 2021 01:24 م
غداً طقس حار بالقاهرة شديد الحرارة جنوبا والعظمى بالعاصمة 36 درجة هيئة الأرصاد الجوية
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الثلاثاء، طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة  رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح بين 2: 4 درجات

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس معتدل رطب على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الثلاثاء، يشهد شبورة مائية خفيفة صباحاً على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الثلاثاء: القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة.


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