عامل يقتل زوجته طعنا بسكين بسبب خلافات أسرية في العجوزة

كتب بهجت أبو ضيف

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على عامل لاتهامه بقتل زوجته في العجوزة بسبب خلافات أسرية حيث سدد لها عدة طعنات، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وتلقى قسم شرطة العجوزة بلاغا يفيد مقتل ربة منزل داخل مسكنها.

انتقل المقدم مصطفى خليل رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة ومعاونه النقيب أحمد فاروق إلى محل الواقعة وتبين أن المجني عليها مصابة بعدة طعنات، اعتدى عليها زوحها بسكين بسبب خلافات أسرية.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم وضبط سلاح الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.