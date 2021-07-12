اليوم السابع
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عالمة بمنظمة الصحة العالمية تدين الزحام بهائى يورو 2020 بسبب كورونا

الإثنين، 12 يوليه 2021 05:00 م
عالمة بمنظمة الصحة العالمية تدين الزحام بهائى يورو 2020 بسبب كورونا جماهير ايطاليا فى استاد ويمبلى
كتبت ريم عبد الحميد

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أدانت ماريا فان كيرخوف، وهى عالمة بارزة بمنظمة الصحة العالمية، تجمع الحشود بدون كمامات فى نهائى يورو 2020 الذى أقيم فى معلب ويمبلى بلندن، وقالت إن رؤية الحشود بدون كمامات وهم يغنون ويصيحون فى المباراة النهائية أمس الأحد، كان مروعا، وأعربت عن مخاوف من أن ما حدث قد يزيد انتقال كوفيد 19 بما فى ذلك متغير دلتا.

 

 وكانت إنجلترا قد سجلت ارتفاعا فى إصابات كورونا، مدفوعة بانتشار متغير دلتا شديد العدوى ورفع القيود، حتى مع ارتفاع معدلات التطعيم ضد الفيروس. وفى 19 يوليو سيتم رفع كافة القيود الباقية بما فى ذلك إلزامية ارتداء الكمامة.

 

 وتعليقا على المباراة النهائية التى لعبها منتخب إنجلترا ضد نظيره الإيطالى، وفاز بها الأخير بضربات الجزاء الترجيحية 3-2، قالت ماريا فان كيرخوف، التى تقود الفريق التقنى لكوفيد 19 فى منظمة الصحة العالمية، عبر حسابها على تويتر "هل يفترض أن أستمتع بمشاهدة العدوى تنتقل أمام عينى".

 

 وتابعت قائلة إن وباء كوفيد لم يأخذ استراحة ليلة أمس، متغير دلتا سيستفيد من الأشخاص الذين لم يحصلوا على اللقاح فى الجلسات المزدحمة بدون كمامات، يصرخون ويصيحيون ويغنون.

 وكان بريطانيا قد توصلت إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبى لكرة القدم يويفا فى يونيو الماضى، بالسماح بفتح استاد ويمبلى لـ 75% من سعته التى تصل إلى 90 ألف، فى ثلاث مباريات أقيمت فى يوليو، بما فيها المباراة النهائية، وذلك على الرغم من وقف المرحلة الأخيرة من إعادة الفتح فى إنجلترا بسبب عودة ظهور كوفيد 19، وذلك كجزء من برنامج أبحاث الفعاليات، الذى يقيم سلامة التجمعات الكبرى خلال الوباء وتأثيرها على الانتقال، لكنه يعتمد على أن يقدم الحاضرون للفاعلية اختبار كورونا سلبى عند دخولهم.

 

 


كورونا فى بريطانيا

نهائى يورو 2020

انجلترا

متغير دلتا

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