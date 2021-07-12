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طلاب الثانوية العامة يؤدون اليوم امتحان اللغة الأجنبية الثانية

الإثنين، 12 يوليه 2021 07:00 ص
طلاب الثانوية العامة يؤدون اليوم امتحان اللغة الأجنبية الثانية امتحانات -
كتب محمود طه حسين

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يؤدى اليوم الاثنين فى ثالث أيام امتحانات الثانوية العامة 2021، طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية بإجمالى عدد 393 ألفا و883 طالبا وطالبة، كما يؤدى طلبة الثانوية العامة (المكفوفين) امتحان مادة اللغة العربية (ورقة ثانية ) بإجمالي 255 طالبا وطالبة.

 

وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2021، كأول ثانوية بنظام البابل شيت، ويؤدى قرابة 649 ألف طالب وطالبة فى الشعبتين العلمية والأدبية الامتحانات، كما يشارك قرابة 133 ألف عضو فى الامتحانات ما بين ملاحظ ومراقب ومقدر درجات، وبدأت الامتحانات السبت 10 يوليو، وتستمر حتى 2 أغسطس المقبل، وتعلن النتيجة بعد أخر امتحان بعشرة أيام على أقصى تقدير.

 

ووجه الدكتور طارق شوقى. وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، رسالة لطلاب الثانوية العامة، قائلا: إلى أبناء مصر من طلبة الثانوية العامة دفعة ٢٠٢٠-٢٠٢١: أكملت الدولة المصرية استعداداتها لأداء الامتحانات في أفضل الظروف مع اتمام الإجراءات الاحترازية وتوفير كل السبل لضمان تأدية امتحانات عادلة ونتمنى لكل منكم تحقيق أحلامه والنجاح الباهر .


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