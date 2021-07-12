طقس الخليج.. شديد الحرارة في السعودية والكويت والبحرين وصحو بالإمارات

إعداد عبد الوهاب الجندى

تبيانت توقعات مراكز الأرصاد الجوية في العواصم الخليجية، لتنبؤات الطقس اليوم الإثنين الموافق 12 يوليو 2021، حيث تزداد شدة الحرارة في المملكة العربية السعودية، ويكون الطقس في الإمارات صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام وحارا ومغبرا أحيانا نهارا، وإلى التفاصيل:-

طقس السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - طقس شديد الحرارة على مناطق ( الشرقية ، الرياض ،القصيم) فيما تكون السماء غائم جزئيا تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق( جيزان ، نجران ، عسير ، الباحة) ورياح نشطة على سواحل منطقة مكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية الى غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة تصل الى 45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف تصل الى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية الى شمالية شرقية بسرعة 15-40كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط

طقس الإمارات



توقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات، أن يكون الطقس اليوم الإثنين صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام وحارا ومغبرا أحيانا نهارا، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحا، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر شرقا، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا خاصة شرقا وشمالا مثيرة للغبار والأتربة وستكون جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية / 15 – 25 تصل إلى 40 كم/س.

وأشار المركز في نشرته اليومية إلى أن الخليج العربي سيكون خفيفا، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:23 والثاني عند الساعة 02:01 والجزر الأول عند الساعة 09:46 والثاني عند الساعة 20:16 ، لافتا إلى أن بحر عمان سيكون خفيفا أيضا، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:49 والثاني عند الساعة 22:54 والجزر الأول عند الساعة 17:44 والثاني عند الساعة 05:35 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 46 35 75 25 دبي 45 36 70 25 الشارقة 46 34 70 20 عجمان 44 35 75 25 أم القيوين 45 34 75 25 رأس الخيمة 41 33 75 20 الفجيرة 36 33 85 30 العين 46 35 45 20 ليوا 48 31 55 15 الرويس 47 32 85 25 السلع 46 31 85 15 دلما 41 32 85 20 طنب الكبرى 40 33 80 20 طنب الصغرى 40 33 70 10 أبو موسى 46 35 75 25 - مل -

طقس الكويت



قالت إدارة الأرصاد الجوية في الكويت، إن طقس اليوم سيكون نهاراً شديد الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 - 40 كم/ساعة .

أما ليلاً فيكون حار إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 32 كم/ساعة .

وعن حالة البحر أشارت الإدارة إلى أنه خفيف إلى معتدل الموج - ارتفاع الموج: 2 - 5 قدم نهاراً، وليلاً خفيف إلى معتدل الموج - ارتفاع الموج: 1 - 4 قدم.

طقس البحرين



أوضحت نشرة الأحوال الجوية الصادرة من وزارة المواصلات والاتصالات في مملكة البحرين، أن طقس اليوم في المملكة حار مع بعض السحب وتصاعد الأتربة في بعض المناطق ويكون حسن بوجه عام هذه الليلة.

وأشارت النشرة إلى أن حالة الرياح شمالية غربية من 5 إلى 10 عقد وتزداد سرعتها من 12 إلى 17 عقدة أحيانا وتصل من 20 إلى 25 عقدة أحيانا خلال النهار مع تحذير من سرعتها.

وارتفاع الموج من قدم إلى ثلاثة أقدام قرب السواحل، ومن 3 إلى 6 أقدام في عرض البحر.