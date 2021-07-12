ضبط كمية من عجينة الحواوشى واللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى بدمياط

دمياط _ معتز الشربينى

شنت مديرية التموبن بدمياط بالتنسيق مع مديرية الطب البيطرى، حملات مكثفة لضبط أسواق بيع اللحوم قبل حلول عيد الأضحى المبارك، لمنع الجشع والاستغلال والقضاء على ظاهرة بيع اللحوم المنتهية الصلاحية.

نفذت مديرية تموين دمياط وإدارة المجازر حملة بقيادة السيد سلامة مفتش أول الرقابة التموينية بدمياط، والدكتور طارق أبوالنجا مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري، والدكتوره دينا طلعت العيسوى رئيس قسم التفتيش بادارة المجازر حملة أسفرت عن ضبط كميات من عجينة الحواوشى، ولحم الضان، والكبده ، وكمية من هياكل الدجاج الغير صالحه للاستهلاك الآدمى باجمالى وزن واحد وتسعون كيلو جرام، وتم تحرير المحاضر اللازمة والتحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها.

يأتى ذلك فى ضوء الحرص الدائم من مديريتى التموين والطب البيطرى على ضبط الأسواق، وحرصا على سلامة المواطنين، وبناءا على توجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط وتنفيذا لتعليمات على الغزاوى وكيل وزارة التموين.