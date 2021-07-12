اليوم السابع
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"صحة المنيا" تنظم قافلة طبية لأهالى قرية الهمة بمطاى ضمن مبادرة حياة كريمة

الإثنين، 12 يوليه 2021 02:00 ص
"صحة المنيا" تنظم قافلة طبية لأهالى قرية الهمة بمطاى ضمن مبادرة حياة كريمة قافلة طبية - أرشيفية
المنيا – حسن عبد الغفار

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أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، عن تنظيم  قافلة طبية علاجية لتقديم الخدمات الطبية لأهالي قرية الهمة بمركز مطاي، وذلك خلال يومي 12و13 من يوليو الجارى، فى إطار الاهتمام بمواطني المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان، حرصا على سلامة وصحة المواطنين.
 
 
من جانبه، أوضح الدكتور محمد نادى  وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر"، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها الدولة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين.
 

 


مديرية الصحة

قوافل طبية

حياة كريمة

اخبار المنيا

محافظة المنيا

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