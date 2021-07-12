"صحة المنيا" تنظم قافلة طبية لأهالى قرية الهمة بمطاى ضمن مبادرة حياة كريمة

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، عن تنظيم قافلة طبية علاجية لتقديم الخدمات الطبية لأهالي قرية الهمة بمركز مطاي، وذلك خلال يومي 12و13 من يوليو الجارى، فى إطار الاهتمام بمواطني المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان، حرصا على سلامة وصحة المواطنين.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر"، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها الدولة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين.
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