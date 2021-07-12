صحة المنوفية تنتهى من تطعيم العاملين فى إدارة الجامعة بلقاح كورونا

المنوفية - محمود شاكر

انتهت مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، اليوم الإثنين، من تطعيم العاملين بإدارة جامعة المنوفية بلقاح سينوفاك جرعة أولى وعددهم 130 متطعما، وكذلك المطعمين بالجرعة الثانية وعددهم 75.

وقام فريق من المكتب الفني متمثل في الدكتورة سارة محمود سعيد والدكتور باسم سمير بالمرور على إدارة الجامعة ، وبحضور الدكتورة رانيا الجزار مدير المركز الصحي بشبين الكوم لتفقد عمل فريق التطعيم بإدارة الجامعة وتنفيذ لتعليمات السيد وكيل الوزارة بضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للوقاية من فيروس كورونا حتى بعد تلقي اللقاح للحفاظ على سلامه المواطنين.

يأتى ذلك استمرارا للجهود المكثفة من قبل الدولة وبناء على بروتوكول التعاون بين وكيل وزارة الصحة ورئيس جامعة المنوفية وفي اطار توجه اهتمام القيادة السياسية لرعاية المواطنين وخطة الدولة الوقائية لمواجهة فيروس كورونا وتنفيذا لتوجيهات الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة وتوجيهات اللواء ابراهيم احمد ابو ليمون محافظ المنوفية والدكتور فيصل محمود جودة وكيل وزاره الصحة بالمنوفية.

كما انتهت مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، من تدريب أعضاء اللجان المشكلة على مستوي جميع الإدارات لتقييم صرف الألبان الصناعية المدعمة وذلك على المشورة للرضاعة الطبيعية وحل مشاكل الإرضاع وكذلك التدريب على التغذية التكميلية للأطفال من عمر 7 شهور حتى تمام العام الأول من عمر الطفل.

وقد قامت بالتدريب الدكتورة مروة فتحي مديرة ادارة الامومة والطفولة بمديرية الصحة بالمنوفية والدكتور تامر سلوم مساعد مدير الادارة وقد تم تدريب عدد 47 من اعضاء اللجان من الأطباء والتمريض والسادة مساعدي مديري الادارات الصحية للأمومة والطفولة.

جاء ذلك بناء على تعليمات الدكتور رئيس قطاع الرعاية الأولية بوزارة الصحة والدكتورة مدير الادارة العامة للأمومة والطفولة بالوزارة وتحت رعاية الدكتور فيصل محمود جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية و بحضور الدكتور أسامة الشلقاني وكيل المديرية اول ايام التدريب لمسؤولي الأمومة والطفولة علي مستوي الإدارات الطبية.