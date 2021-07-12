صحة المنوفية: استقرار حالة مصابي انقلاب أتوبيس العمال على الطريق الإقليمى

المنوفية - محمد فتحى

أكد الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، استقرار حالة المصابين فى حادث تصادم وانقلاب أتوبيس عمال على الطريق الإقليمى، والذين تم نقلهم إلى مستشفى الباجور، مشيرا إلى أن إصاباتهم بسيطة، عبارة كسور وكدمات والجميع يخضع لعمل اللازم من الناحية الطبية والآشعة والفحوصات.

وكان أصيب 20 شخصا، فى حادث تصادم وانقلاب أتوبيس عمال على الطريق الإقليمى، وتم نقل العمال إلى مستشفى الباجور، وجارى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارا من المقدم حسن النشال مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد بإصابة 20 شخصا، وذلك فى حادث تصادم وانقلاب أتوبيس عمال على الطريق الإقليمى.