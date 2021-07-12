"شكرى" يسلم رسالة الرئيس السيسي لرئيس المجلس الأوروبى ويتطرق لقضية سد النهضة

كتب أحمد جمعة

سلم وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الاثنين، رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رئيس المجلس الأوروبى شارل ميشيل، وتناول العلاقات الثنائية والموضوعات الإقليمية وفى مقدمتها قضية سد النهضة والأوضاع في ليبيا وعملية السلام.



شكرى يلتقى رئيس المجلس الأوروبى فى بروكسل

ونشر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ صور عبر "تويتر" تبرز لقاء وزير الخارجية سامح شكرى مع رئيس المجلس الأوروبى، وذلك في مدينة بروكسل.