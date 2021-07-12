اليوم السابع
Ads
الإثنين، 12 يوليه 2021 08:12 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

حاملاً رسالة من الرئيس السيسي..

"شكرى" يستعرض مع رئيس المجلس الأوروبى موقف مصر إزاء قضية سد النهضة

الإثنين، 12 يوليه 2021 06:51 م
"شكرى" يستعرض مع رئيس المجلس الأوروبى موقف مصر إزاء قضية سد النهضة وزير الخارجية سامح شكري يلتقى رئيس المجلس الأوروبى
كتب أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

التقى وزير الخارجية سامح شكري اليوم الاثنين، برئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، وذلك لتسليم رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ أن شكري نقل تحيات الرئيس السيسى إلى رئيس المجلس الأوروبي؛ كما تناول وزير الخارجية خلال اللقاء سبل دفع العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي والارتقاء بمجالات التعاون الي آفاق أرحب على كافة الأصعدة السياسية والاستراتيجية والاقتصادية، علاوة على التطلُع لزيادة الاستثمارات الأوروبية في مصر.

كما استعرض شكري بشكل مفصل خلال اللقاء الموقف المصري إزاء قضية سد النهضة والوضع الراهن في هذا الصدد؛ كما تم مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأوضاع في ليبيا على ضوء نتائج مؤتمر برلين 2، وآخر تطورات القضية الفلسطينية والمشهد في شرق المتوسط.


مصر

اخبار مصر

وزير الخارجيه

سامح شكرى

الاتحاد الاوروبى

سد النهضه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة