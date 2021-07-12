أعلن ذلك السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وأضاف حافظ "علاقات استراتيجية تجمع ⁧‫بين مصر‬⁩ و⁧‫الاتحاد الأوروبي".

يقوم شكري حاليا بزيارة إلى العاصمة البلجيكية بروكسل لتسليم رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل.