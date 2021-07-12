اليوم السابع
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الإثنين، 12 يوليه 2021 03:50 ص
أكرم القصاص
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رئيس جنوب إفريقيا يعلن استمرار الإغلاق عند المستوى الرابع بسبب كورونا

الإثنين، 12 يوليه 2021 02:00 ص
رئيس جنوب إفريقيا يعلن استمرار الإغلاق عند المستوى الرابع بسبب كورونا كورونا في أفريقيا
أ ش أ

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قال الرئيس الجنوب إفريقي سيريل رامافوزا إن البلاد ستستمر في حالة إغلاق من المستوى 4، مع إبقاء الحظر المفروض على التجمعات.

وفي كلمته للشعب ، قال رامافوزا إن القرار اُتخذ بعد اجتماع مع مجلس الوزراء في وقت سابق، موضحًا "نحن نشهد موجة ثالثة أشد من الموجتين الأولى والثانية".

وقبل حوالي ساعة من خطاب رامافوزا، أعلن المعهد الوطني للأمراض المعدية في البلاد عن تسجيل 16302 حالة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وتسجيل 151 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس في نفس الفترة.

وتابع أن التجمعات ما عدا الجنازات لا تزال ممنوعة، ولا يزال حظر التجول ساريًا من الساعة 9 مساءً حتى الساعة 4 صباحًا، واستمرار غلق المدارس حتى 26 يوليو.

 


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