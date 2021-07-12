اليوم السابع
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رئيس جامعة سوهاج يتابع سير امتحانات الدراسات العليا والدبلومات بكلية الآداب

الإثنين، 12 يوليه 2021 03:15 م
رئيس جامعة سوهاج يتابع سير امتحانات الدراسات العليا والدبلومات بكلية الآداب امتحانات الدراسات العليا والدبلومات بكلية الآداب جامعة سوهاج
سوهاج محمود مقبول

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تابع الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج، سير أعمال امتحانات الدراسات العليا والدبلومات بكلية الآداب بمقر الجامعة الجديد، يصاحبه الدكتور كريم مصلح عميد الكلية.

 

وتفقد رئيس الجامعة بعض لجان امتحانات الدراسات العليا والدبلومات للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الوقائية المتبعة ضد فيروس كورونا داخل اللجان سواء أثناء تأدية الامتحانات، أو قبل وبعد الانتهاء منها، بالإضافة إلى الاستفسار من الطلاب عن مستوى الامتحان وملاءمته للوقت المحدد للإجابة، والتعرف على أية مشكلات تعوق سير الامتحانات بسهولة ويسر لحلها بأسرع وقت.

 

ومن جانبه، قال الدكتور كريم مصلح، أن الامتحانات يؤديها 650 طالبا وطالبة بجميع أقسام الكلية، حيث تم توزيعهم داخل 22 لجنة بمدرجات وفصول الكلية.

رئيس جامعة سوهاج بلجنة الامتحان
رئيس جامعة سوهاج بلجنة الامتحان

 

عميد اداب سوهاج ورئيس الجامعة
عميد اداب سوهاج ورئيس الجامعة

 

رئيس جامعة سوهاج يتابع أعمال الامتحانات
رئيس جامعة سوهاج يتابع أعمال الامتحانات

 

جانب من امتحانات الدراسات العليا
جانب من امتحانات الدراسات العليا

 

 

 


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