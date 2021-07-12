اليوم السابع
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رئيس الكنيسة الإنجيلية يهنئ مفتى الجمهورية ووزير الأوقاف بعيد الأضحى.. صور

الإثنين، 12 يوليه 2021 01:45 م
رئيس الكنيسة الإنجيلية يهنئ مفتى الجمهورية ووزير الأوقاف بعيد الأضحى.. صور الدكتور أندرية زكى ووزير الأوقاف
كتب ـ محمد الأحمدى

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هنأ الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الكنيسة الإنجيلية بمصر، الدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على رأس وفدٍ من قيادات الطائفة الإنجيلية، اليوم الاثنين، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بمقر وزارة الأوقاف، والإفتاء.

الدكتور أندرية زكى ووزير الأوقاف
الدكتور أندرية زكى ووزير الأوقاف

وقال زكى خلال اللقاء "إننا نشعر بفخر كبير فى زيارة فضيلتكم، ونؤمن بأن النسيج الوطنى القوى والحقيقي للمصريين هو حجر الأساس في مواجهة أي تحديات تواجهنا" مضيفًا "أننا نثق في قدرة مؤسسات الدولة على تحقيق آمال وطموحات المصريين". 

من جانبه، أعرب وزير الأوقاف ومفتى الجمهورية عن سعادتهم وتقديرهم الكبير بتهنئة رئيس الطائفة الإنجيلية بعيد الأضحى، مشيرًا إلى "أن تهنئكم لنا اليوم تعبر عن حالة التعايش الحقيقية بين أبناء الوطن الواحد، وتعكس مدى قوة العلاقة التى نحرص عليها ونسعى لها".

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

 

زيارة الدكتور أندرية زكى
زيارة الدكتور أندرية زكى
 
 
لقاء المفتى لوفد الكنيسة
لقاء المفتى لوفد الكنيسة
 
 
الدكتور أندرية زكى ومفتى الديار المصرية
الدكتور أندرية زكى ومفتى الديار المصرية

الكنيسه الانجيليه

اندريه زكى

وزير الاوقاف

محمد مختار جمعه

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