جنازة مهيبة.. قرية سدس ببنى سويف تشيع جثامين 4 من أبنائها توفوا فى حادث مرورى.. فيديو

بنى سويف هانى فتحى

شيع أهالي قرية سدس التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بني سويف، مساء الأحد، جثامين 4 من شباب القرية، والذين لقوا مصرعهم، في حادث مروري ناتج عن تصادم سيارتين بالطريق الإقليمي قرب مدينة الشروق، أثناء توجههم للعمل بأحد مواقع الشركة التي يعملون بها.

وأدى أهالى القرية، صلاة الجنازة على الجثامين الأربعة داخل مركز شباب القرية ثم تم تشييع الجثامين فى جنازة مهيبة، يتقدمهم القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بمركز ببا، وعلى رأسهم المحاسب هاني الجويلي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا ومحمد ذكي رئيس قرية سدس بحضور الآلاف من أهالي القرية والقرى المجاورة إلى مثواهم الأخير بمقابر ذويهم بالقرية.

وكان لقي 5 أشخاص مصرعهم من العاملين بإحدى شركات البترول، الأحد، في حادث مروري بالطريق الإقليمي قرب مدينة الشروق، بينهم 4 من قرية واحدة وخامس من قرية كفر جمعة.



جنازة مهيبة (1)



جنازة مهيبة (2)



جنازة مهيبة (3)



جنازة مهيبة (4)



جنازة مهيبة (5)



جنازة مهيبة (6)