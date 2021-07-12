توافد طلاب الثانوية العامة على المدارس استعدادا لدخول لجان الامتحانات.. صور

كتب محمود طه حسين

توافد قبل قليل، طلاب الثانوية العامة على المدارس استعدادا لدخول لجان الامتحانات فى التاسعة صباحاً لأداء اختبار مادة اللغة الأجنبية الثانية، فى العاشرة صباحا، حيث تبدأ لجنة الامتحان 10 صباحا وتستمر حتى 12 ظهراً، فيما انشغل الطلاب بمراجعة المادة وتبادل المعلومات قبل دخولهم اللجنة.

وتمنى الطلاب أن تكون أسئلة امتحان اللغة الأجنبية الثانية، سهل وبسيط لتعويض صعوبة امتحان اللغة العربية الذى أدى فيه الطلاب الامتحان السبت 10 يوليو الجارى، موضحين أن هذه النوعية من الأسئلة تحتاج لتفكير والتدريب عليها بشكل كبير قبل انطلاق الامتحانات وهو ما لم يحدث بشكل كبير من قبل وزارة التربية والتعليم، متابعين: كان يجب أن توفر الوزارة نماذج امتحانات استرشادية وفق نظام التقييم الجديد منذ انطلاق العام الدراسى الجارى، مع متابعة المعلمين فى المدارس للتأكد من الشرح وفق نظام الأسئلة الجديدة التى تخدم التقييم فى الثانوية العامة.

وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2021، كأول ثانوية بنظام البابل شيت، ويؤدى قرابة 649 ألف طالب وطالبة فى الشعبتين العلمية والأدبية الامتحانات، كما يشارك قرابة 133 ألف عضو فى الامتحانات ما بين ملاحظ ومراقب ومقدر درجات، وبدأت الامتحانات السبت 10 يوليو وتستمر حتى 2 أغسطس المقبل وتعلن النتيجة بعد أخر امتحان بعشرة أيام على أقصى تقدير.

ووجه الدكتور طارق شوقى. وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، رسالة لطلاب الثانوية العامة، قائلا: إلى أبناء مصر من طلبة الثانوية العامة دفعة ٢٠٢٠-٢٠٢١: أكملت الدولة المصرية استعداداتها لأداء الامتحانات في أفضل الظروف مع اتمام الإجراءات الاحترازية وتوفير كل السبل لضمان تأدية امتحانات عادلة ونتمنى لكل منكم تحقيق أحلامه والنجاح الباهر .



امتحانات الثانوية العامة (1)



امتحانات الثانوية العامة (2)